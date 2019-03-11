Aizonai Antik Kenti'ne Bisiklet Yolu

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti ve çevresinde, bisiklet yolu yapılacağı belirtildi.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçemizin Kütahya tarafından girişinden başlayarak TOKİ konutları ve Aizonai Antik Kentini de içine alan bisiklet yolu çalışmaları için çalışmalara başladık.Bisiklet yolumuzun yapımı için Bakanlık ve İlbank temsilcileri ile yer tespit çalışmasını yaptık. En kısa zamanda yapımına başlanacak bisiklet yolumuz şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA