Ajanlar İş Başında Filmi

Lance Sterling, uluslararası casusluğun yüksek oktanlı dünyasının en önde gelen ismidir. Dünyanın en harika casusu olan Lance havalı, sevimli ve süper yetenekli olmanın yanı sıra dünyayı kurtarmanın günlük işlerinden biri olduğunun farkındadır, bu işte ondan iyisi de yoktur. Genç
Walter ise Lance'in neredeyse tam tersidir. Zekasıyla göz kamaştıran Walter'ın sosyal becerileri ne yazık ki o kadar da gelişmiş değildir. Ancak Walter da sosyalleşmek konusundaki eksikliğini kapatmak için zekasını kullanmakta ve buluşlar yapmaktadır. Walter, Lance'in tehlikeli görevlerinde kullandığı araçları icat eden bilimsel dehadır. Fakat olaylar beklenmedik bir dönüş yaptığında, Walter ve Lance aniden yeni bir şekilde birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar. Eğer bu birbiriyle alakası olmayan ikili bir takım olarak çalışmayı öğrenemezse, tüm dünya tehlike altında olacaktır... Yönetmen :
Nick Bruno, Troy
QuaneSenaryo:
Lucas MartellFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Spies In DisguiseYapımcı Firma:
Blue Sky StudiosYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
101 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
10.01.2020 Ajanlar İş Başında Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.