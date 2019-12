Gazeteci ve yazar Osman Şenkul'un Scala Yayıncılık'tan yayınlanan kitabı Ajans Haberciliği'nin İngilizce versiyonu yayınlandı.

Demirören Haber Ajansı Ekonomi Müdürü Osman Şenkul'un ajans haberciliğinin ana ölçütlerini ele aldığı ve haberleşme gereksinimi, haber ve haberciliğin gelişimi üzerine Scala Yayıncılık'tan yayınlanan Ajans Haberciliği kitabının İngilizce versiyonu, "Hermes - News and News Agency Journalism: From Hermes, the Messenger of the Gods to the Social Media" adıyla yayınlandı.

Haberin ve ajans haberciliğinin ana özelliklerine odaklanan kitapla ilgili şu bilgiler verildi:

"Antik çağlarda tanrılara atfedilen habercilik günümüze doğru, gerek toplumsal iş bölümü ve ekonomik örgütlenmenin gelişmesi, farklılaşması ve karmaşıklaşması gerekse teknolojinin giderek hız kazanan gelişmesiyle en tepeden en aşağıya kadar toplumun hemen tüm hücrelerine girmiş, bulaşmış durumda. Günümüzde, dijital teknolojinin ürünü olan sosyal medya aracılığıyla hızla yayılan haberciliğin ayakta kalabilmesi, biz habercilerin haberciliğe sahip çıkmasına bağlı hale geldi. Haberciliğe sahip çıkmanın en kestirme ve sonuç alıcı yolu da hiç kuşkusuz, haberciliği, habere saygı göstererek yapmaktan geçmektedir. Bu kitapta, bir bütün olarak haberin ve ajans haberciliğinin ana ölçütleri üzerinde duracağız.

"Yeni çağın haberciliğini, dijitalden bağımsız düşünmek olanaksız duruma geldi; artık yeni habercilik, temel ilkelerden ödün vermeden, ancak dijital dönüşümün gerçeklerini gözeterek yapılması gereken bir gazetecilik faaliyeti olarak benimsenmeli ve yürütülmelidir.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha hızlı ve her zamankinden daha özlü olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha net ve her zamankinden daha ilginç olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha kısa ve her zamankinden daha anlaşılır olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha güncel ve her zamankinden daha dürüst olmalı.

• Yeni çağda haber, her zamankinden daha objektif ve her zamankinden daha özgün olmalı.

"Haber; doğruluk, objektiflik, dürüstlük, yenilik, ilginçlik, önemlilik, anlaşılırlık, sorumluluk niteliklerini taşımalıdır. Habercilerin haber yaparken uyması veya özen göstermesi gereken birtakım etik kurallar vardır.

Bunları şöyle sıralayabiliriz:

• Her zaman doğruluğu en temel değer olarak benimser,

• Her zaman yaptığı yanlışı açık bir şekilde düzeltir,

• Her zaman haberde denge kurmak ve tarafsızlığı korumak için çaba gösterir,

• Her zaman bir yönetici ile kendisi arasında var olan çıkar çatışmasını açıkça ortaya koyar,

• Her zaman bireylerin özeline ilişkin bilgilere saygı gösterir,

• Her zaman kaynaklarını otoritelerden korur,

• Her zaman bir habere kendi görüşlerini katmaktan kaçınır,

• Hiçbir zaman haberde kurmaca ve izinsiz alıntı yapmaz,

• Hiçbir zaman bir fotoğraf ya da görüntüde teknik değişiklik yapmaz,

• Hiçbir zaman bir haber için ödeme yapmaz ve rüşvet almaz."

Şenkul'un, Güncel yayıncılık'tan yayınlanan "Ölümün Efendileri - İlk Hesaplaşma" adlı ilk kitabının yanında, Scala Yayıncılık'tan yayınlanan "Dava - Themis'e Havale" ve "Parahistoria" adlı üç kitabı daha bulunuyor. (Fotoğraflı)