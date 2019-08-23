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Ajans Saati TRT Spor'da yeni dönemde cumartesi günleri izleyicileriyle buluşacak.

TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati yeni dönemde cumartesi günleri yayınlanacak.

23.08.2019 11:21 Ajans Saati TRT Spor'da yeni dönemde cumartesi günleri izleyicileriyle buluşacak.
TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati yeni dönemde cumartesi günleri yayınlanacak. Ajans Saati Türkiye'nin üç önemli haber ajansı İHA, AA ve DHA spor müdürlerinin yaptığı programın bu haftaki konukları Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora oluyor. 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın Nursultan (Almatı) şehrinde yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası öncesi milli takımın son durumunu, olimpiyat kotalarını ve daha birçok konuların açıklığa kavuşacağı program yarın saat 11.00'da TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. - İSTANBUL

Ajans, Spor

Kaynak: İHA

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