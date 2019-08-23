Ajans Saati TRT Spor'da yeni dönemde cumartesi günleri izleyicileriyle buluşacak.

TRT Spor
'da yayınlanan Ajans
Saati yeni dönemde cumartesi günleri yayınlanacak. Ajans Saati Türkiye'nin üç önemli haber
ajansı İHA, AA ve DHA spor
müdürlerinin yaptığı programın bu haftaki konukları Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora oluyor. 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın Nursultan (Almatı) şehrinde yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası öncesi milli takımın son durumunu, olimpiyat kotalarını ve daha birçok konuların açıklığa kavuşacağı program yarın saat 11.00'da TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. - İSTANBUL