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Ajax, Hakim Ziyech'in 44 milyon euroya Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu

Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın yıldızı Hakim Ziyech'in gelecek sezon Chelsea'de forma giyeceği açıklandı. Chelsea, Ziyech transferi için Ajax'a 44 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

13.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:51

İngiltere Premier Lig ekibi , temsilcisi 'tan Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

44 MİLYON EURO ÖDENECEK

Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.

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Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!

Ajax, Hakim Ziyech'in 44 milyon euroya Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu

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HABER YORUMLARI (1)
ÇOMARSAVAR:Bedavaya gitmiş. Bu performansa sahip başka birileri olsa en az 100-150 m arasına satılırdı.
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