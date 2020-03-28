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Ajax’ın genç yıldızı komadan uyandı

Abdelhak Nouri, 8 Temmuz 2017’de takımı Ajax’ın Werder Bremen’le oynadığı hazırlık mücadelesinin 73. dakikasında kalp ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılmıştı.

28.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:04
Ajax’ın genç yıldızı komadan uyandı
Abdelhak Nouri, 8 Temmuz 2017’de takımı Ajax’ın Werder Bremen’le oynadığı hazırlık mücadelesinin 73. dakikasında kalp ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılmıştı. 22 yaşındaki genç yıldıza ilk müdahale olarak 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmıştı.

Daha sonra helikopterle hastaneye götürülen Nouri’nin komaya girdiği ve konuşma, yürüme, yeme yetilerini kaybettiği açıklanmıştı. Ayrıca bunların dışında beyninde ciddi ve kalıcı hasarların olduğu belirtilmişti.

Genç oyuncunun abisi, geçtiğimiz gün Hollanda basınına yaptığı açıklamada müjdeli haberi verdi: “Artık komada değil, komadan çıktı! Hapşırıyor, kaşlarıyla bizimle iletişime geçiyor ve yemek yiyebiliyor. Fakat şimdilik yataktan kalkamıyor.”

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Werder Bremen, Genç, Ajax, Spor

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