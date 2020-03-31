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Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti

Hollanda basını Ajax'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel'in sözleşmesini feshettiğini yazdı.

31.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:53

Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Ryan Babel'in sözleşmesi feshedildi. Sezon ortasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'dan alınan Ryan Babel Ajax ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştı.

SEZON SONUNU BEKLEMEDİLER

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası Ajax Kulübü 4 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı. De Telegraaf'ta yer alan habere göre köklü kulüp, sezon sonunu beklemeden Ryan Babel ile olan sözleşmesini de feshetti.

GALATASARAY'A DÖNECEK

Ajax 2 yıl 9 ay sonra komadan uyanan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin 1 Temmuz'da sona erecek kontratı için ailesine mektup gönderilerek bu sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre aynı uygulama takımın diğer oyuncuları Ryan Babel, Bruna Varela ve Klass Jan Huntelaar için de yapıldı.

Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Babel'in sarı kırmızılı kulübe döneceği belirtildi.

Ajax, Ryan Babel’in sözleşmesini feshetti
Etiketler: Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Ajax, Spor

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Hollanda ekiplerinden Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
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