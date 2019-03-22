Ajax, Tagliafico İçin 20 Milyon Euro Bonservis Bedeli Belirledi

Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri de Nicolas Tagliafico. 2017-2018 sezonunun devrea arasında Independiente'den 4 milyon Euro'ya transfer edilen Arjantinli sol bek oyuncusu bu yaz kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

ALBA DIŞINDA OYUNCUSU YOK

Bir dönem Atletico Madrid'in de ilgilendiği 26 yaşındaki isim için Ajax 20 milyon Euro'luk fiyat belirledi. Jordi Alba dışında sol bek bölgesinde tecrübeli oyuncusu bulunmayan İspanyol devi, kendileri adına pahalı olmayan bu transferi bitirmeye yakın.

5 GOL, 5 ASİSTİ BULUNUYOR

Ajax'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı çeyrek final başarısında da başrol oynayan sol bek oyuncusu, 33 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.

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