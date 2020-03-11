Ajax, Twente karşısında 2-0'dan Geri Geliyor
AFC Ajax, Twente karşısında 2-0 geriye düştükten sonra destansı bir geri dönüşle maçı 5-2 kazanıyor. 2019-20 sezonunda oynanan lig maçında Noa Lang hat trick yaparken Klaas-Jan Huntelaar 2 golle takımına De Grolsch Veste'de galibiyeti getiriyor.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
AFC Ajax , Twente karşısında 2-0 geriye düştükten sonra destansı bir geri dönüşle maçı 5-2 kazanıyor. 2019-20 sezonunda oynanan lig maçında Noa Lang hat trick yaparken Klaas-Jan Huntelaar 2 golle takımına de Grolsch Veste'de galibiyeti getiriyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Klaas Jan Huntelaar, Twente, Ajax, Spor
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