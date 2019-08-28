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Ajda Pekkan'a Bodrum'da yoğun ilgi

ürk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Bodrum'da sevenleriyle buluştu.

28.08.2019 09:05 Ajda Pekkan'a Bodrum'da yoğun ilgi
ürk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Antik tiyatroda gerçekleşen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum antik tiyatroda konser verdi. Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Ajda Pekkan şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi. Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, süperstarın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 5 bin kişinin izlediği konser sonundan sevenleri Pekkan'ı ayakta alkışladı. Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti. Ajda Pekkan Vip Bodrum transfer aracına binerken bile sevenleri fotoğrafını çekmek için uzun süre kapıda bekledi.
(İHA)

Ajda Pekkan, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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