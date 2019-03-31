31 Mart 2019, 12:25
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Ajda Pekkan, Bir Markanın 3 Milyonluk Reklamı İçin Poz Verdi

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, rekor reklam teklifine evet dedi. Pekkan, iddiaya göre ünlü dondurma markasının reklam çekiminden 3 milyon lira kazandı.

Ajda Pekkan, bir dondurma markasının reklam yüzü olması için yapılan teklife evet dedi. Süperstar, önceki gün Çırağan Sarayı'nda başarılı Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın objektifine poz verdi. Pekkan, iddiaya göre reklamdan 3 milyon lira kazandı.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI MERT ALAŞ ÇEKTİ

Bugüne kadar Elizabeth Hurley, Eva Longoria ve Orlando Bloom gibi dünyaca ünlü starları reklamında oynatan ünlü dondurma markasınının yüzü olan Pekkan, çekimler için önceki gün Mert Alaş'la bir araya geldi. Alaş, Pekkan'ı Boğaz'daki Çırağan Sarayı'nın tarihi atmosferinde fotoğrafladı.

ÇEKİMDEN SERVET KAZANDI

Takvim'in haberine göre, başarılı Türk fotoğrafçı ile ortağı Marcus Piggott'un objektifinin karşısına geçen 73 yaşındaki sanatçının reklam işbirliğinden de servet kazandığı öğrenildi.

Magazin



YORUMLAR (6)
VOL: YAZIK ŞU KADINA VERİLEN PARALARA
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MURAT: Ninem benim
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DÜRBÜNLÜ: ne diyeyim..Herkese İYİ günler diliyorum;)
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FANİ: Ölüm var ölüm
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THRK: 3 milyonu ne yapacak bu yaştan sonra
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