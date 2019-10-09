Ajda Pekkan Bursa'da konser verdi

Pop müziğin ünlü isimlerinden Ajda Pekkan Bursalı hayranlarıyla bir araya geldi.

Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Pekkan, konserde "Yakar Geçerim", "Kimler Geldi Kimler Geçti" ve "Eğlen Güzelim" gibi sevilen eski ve yeni şarkılarını seslendirerek müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Ajda Pekkan ve orkestrası gecenin sonunda Bursalı müzikseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

Kaynak: AA