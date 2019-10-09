Haberler » Magazin » Ajda pekkan bursalıları coşturdu

Ajda pekkan bursalıları coşturdu

BURSA'da sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu.

09.10.2019 02:19Ajda pekkan bursalıları coşturdu
BURSA'da sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 1970'li yılların sonlarına damgasını vuran 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Hoşgör Sen' gibi şarkılarını da seslendiren Pekkan, dinleyicilerini geçmişe götürdü.
Ünlü sanatçı Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Bir ara havanın soğuk olduğunu belirten Ajda Pekkan, seyircilere yönelik 'Üşüyor musunuz?' sorusuna 'Hayır' cevabı almasıyla sahnesine tempolu şarkılarıyla devam etti. 'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' adlı türküyü de seslendiren Ajda Pekkan, 2 saat sahnede kalırken konser bitiminde dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.



Ajda Pekkan, Bursa, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
08:46 Canan Ergüder ile Kenan Ece aynı sahnede
02:19 Ajda pekkan bursalıları coşturdu
01:28 Ajda pekkan bursalıları coşturdu
00:37 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 142. bölüm izle
20:30 Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut hakkında suç duyurusu
19:28 Sinem Kobal mini elbisesiyle bacak şov yaptı
18:46 Küresel Isınma'ya klip çekti