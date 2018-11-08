Ajda Pekkan, Canan Karatay'ın Sözlerine Cevap Verdi

Süperstar Ajda Pekkan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın veganları 'tahıl beyinli' olarak nitelendirdiği ve "Veganlar kısa ömürlüdür ayrıca veganlık hastalıktır" şeklindeki ifadelerine cevap verdi.

"SAYGI DUYUYORUM"

Süperstar Ajda Pekkan kuaför çıkışı son zamanlarda yaşanan olayları değerlendirdi. Canan Karatay'ın olay yaratan sözlerini "saygı duyuyorum" şeklinde değerlendirirken Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği yönünde çıkan haberler karşısında ise oldukça üzgün olduğunu ifade etti. Süperstar, Canan Karatay'ın sözleri için "Herkesin bir doktorini vardır, ona göre beslendiği, bana göre hanımefendi de haklıdır ve bu şekilde düşünen başka kimler varsa onlara da saygı duyuyorum." dedi.

"SILA-AHMET KURAL OLAYINDA BİRAZ BIKKIN VE SIKKIN OLAYLAR VAR"

Sıla- Ahmet Kural olayları sorulduğunda"Hepimiz için, özellikle de gençler için bu tür şiddet olaylarına tanık olmak çok acı bir durum. Eskiden sosyal medya bu kadar etkin değildi fakat, benim umudum vardı zamanla insanlar bilinçlenecek, bu tür şiddet içerikli olaylar azalacak diye düşünüyordum, tabi öyle olmadı. Galiba biraz bıkkın ve sıkkın durumlar var olayın içinde, bir de bu sosyolojik ve psikolojik bir mevzu" cevabını verdi. Pekkan, "Bu olaya çok analitik bakmak lazım ayaküstü cevap verilecek gibi değil, olayın içine bakmak lazım" diye ekledi.

"OTURMUŞUZ DUA EDİYORUZ"

Süperstar, satılığa çıkardığı villasının satılıp satılmadığı sorusuna ise "Hayır hala satılmadı, dua edelim satılsın" şeklinde cevap verdi.

"YENİ ALBÜM ŞUBATTA"

Yeni albüm için hazırlıkların devam ettiğini, yoğunluktan dolayı çok ilgilenemediğini söyleyen Süperstar, albümün Şubat ayı gibi çıkacağını ifade etti.