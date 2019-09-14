Ajda Pekkan'ın okuduğu esere 30 yıl sonra gelen itiraf

Ajda Pekkan'ın okuduğu esere 30 yıl sonra gelen itirafMetin Özülkü'den 30 yıl sonra gelen itiraf!Özülkü, 30 yıl sonra 'Eğlen Güzelim' şarkısının hikayesini açıkladı

İSTANBUL - 700 besteyle Türk pop müziğine ismini altın harflerle yazdıran Metin Özülkü ve Eda Özülkü çifti, 'Nevmekan'da Akustik Muhabet'e katıldı. Gecede Metin Özülkü, yaklaşık 30 yıl önce yazdığı ve Ajda Pekkan'ın seslendirdiği "Eğlen Güzelim" şarkısının hikayesini de anlattı. Özülkü, eve geç geldiği bir gün eşi Eda Özülkü'nün yemek masasına sitem dolu bir mektup bıraktığını, sabaha kadar uyumayıp mektubu şarkıya çevirdiğini ve sabah da eşinin dizinin dibine oturup şarkıyı söylediğini belirtti.Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilen etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren çift, hayatlarıyla ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Nevmekan'da Akustik Muhabet'e Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi.'Sabaha kadar uyumadım'Nevmekan'ı dolduran Üsküdarlılarla birlikte unutulmaz şarkılarını söyleyen Metin Özülkü, yaklaşık 30 yıl önce yazdığı ve Ajda Pekkan'ın seslendirdiği "Eğlen Güzelim" şarkısının hikayesini de anlattı: "90'lı yıllardı. Eda çok güzel yemekler yapmıştı. Eve geç gittim. Kapıyı çaldım çaldım açılmadı. Uzun süre bekledikten sonra kapıyı açtı. Sonra bana hiçbir şey demeden gidip yattı. Mutfağa gittim, yemekler duruyordu. Bir de sitem dolu bir mektup vardı masanın üzerinde. Sabaha kadar uyumadım. Mektubu şarkı sözü yaptım. Kahvaltı hazırladım. Kahvaltıda dizinin dibine oturup mektubunu şarkı olarak ona söyledim.Eğlen Güzelim şarkısı böyle doğdu. Ajda Pekkan şarkıyı okudu daha da güzel oldu" dedi.31 yıllık evliliğin sırrı31 yıldır evli olan çift, mutlu evliliğin sırrının her akşam aynı sofraya oturmak olduğunu da söyledi. Metin Özülkü, her akşam en geç saat 20.00-20.30'da mutlaka evde olduğunu ve ailesiyle birlikte zaman geçirmeye özen gösterdiğini ifade etti.Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Metin-Eda Özülkü çiftine Katip ve Katibe bebekleri hediye ederek, "Özülkü çifti hakikaten Türk Pop Müziği'ne altın harflere isimler yazılmış çok önemli iki isim zaten onları bestelerinde bir İstanbul yaşanmışlığı var. Üsküdar demek İstanbul demek. güzel bir akşam. ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Sürpriz isimler 'Akustik Muhabbet'teÜsküdar Belediyesi, 'Nevmekan'da Akustik Muhabbet'te geçtiğimiz ay Burcu Güneş'i ağırlamıştı. Akustik Muhabbetler, önümüzdeki ay sürpriz isimlerle devam edecek.

Kaynak: İHA