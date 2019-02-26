Ajda Pekkan, Katıldığı Programda Erkekleri Nasıl Etkilediğini Açıkladı

Bir radyo programına konuk olan 73 yaşındaki olan Ajda Pekkan, güzelliği ve zerafetiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı.

"AKIL İNSANI GÜZELLEŞTİRİR"

Behzat Gerçekler ve Samsun Demir'in konuğu olan Ajda Pekkan, program arasında Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa muhabirlerinin sorularını yanıtladı. 'Bir erkeği nasıl etkilersiniz?' sorusu sorulan Ajda Pekkan, ''Ben bunu böyle spesifik olarak anlatamam. Güzel şeyler yapıp insanları etkilemeyi seviyorum." dedi. Ardından gelen 'Yakışıklı erkek mi - akıllı erkek mi?' sorusuna, 'Akıllı' diyen Pekkan, 'Akıl insanı güzelleştirir' diyerek karşı cinsten beklentisini açıklamış oldu.