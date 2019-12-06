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Ajda pekkan tebessüm kahvesi açılışına katıldı

SÜPER Star Ajda Pekkan Üsküdar'da down sendromlu bireylerin çalışacağı Tebessüm Kahvesininin açılışına katıldı.

06.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26
SÜPER Ajda Pekkan 'da down sendromlu bireylerin çalışacağı Tebessüm Kahvesininin açılışına katıldı. Pekkan down sendromlu gençlerle şarkılar söyledi.
Down Sendromu farkındalığını arttırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde down sendromlu gençlerin çalışacağı Tebessüm Kahvesinin 2'inci şubesi açıldı. Açılışa, Ajda Pekkan da katıldı. Pekkan buradakilerle sohbet ederek, şarkılar söyledi. Down sendromlu çalışanlar, Tebessüm Kahvesini ziyaret eden sanatçı Ajda Pekkan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisi yaptı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Biz Üsküdar'da bu özel mekanda sadece down sendromlu kardeşlerimizin, evlatlarımızın çalıştığı özel bir kahvehanenin 2'incisini açtık. Sizler bizim starımızsınız, bu toplum projelerine gelmeniz zaman ayırmanız önemli bir destekti dedi.
Ajda Pekkan ise, Böyle güzel programda sizlerle bir arada olmak çok güzel. Toplumumuzun sosyal sorumluluklar projelerinde duyarlı olmasını arzu ediyorum. Toplumumuz duyarlı ama insanların bazen ulaşamadığı, erişemeyeceği sorunlar zamanlar oluyor. Bu sorumluluklar misyon olarak bize düştüğü için son derece önemli. Biz de topluma bu mesajı vermek istiyoruz. Bu mesajları topluma verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek ülkemizi temsil etmek yeterli değil. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak son derece önemli diye konuştu.
Ajda pekkan tebessüm kahvesi açılışına katıldı

Hilmi Türkmen, Ajda Pekkan, Üsküdar, Star, Güncel

Kaynak: DHA


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