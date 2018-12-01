Ajjna'dan İçinizi Isıtacak Kış Lezzetleri

Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da en taze mevsim lezzetleri yine Etiler'in en keyifli lezzet durağı Ajjna'da olacak. Alışılagelmiş tatların dışına çıkan, farklı lezzetleriyle damakları şenlendiren mutfağıyla Ajjna'nın kış menüleri hem damağa hem de göze hitap ederken, soğukların arttığı şu günlerde yeni tatlar keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarına enfes bir seçenek sunuyor

Ajjna soğuk kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerini konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yaz aylarında olduğu gibi en taze mevsim lezzetleri kış aylarında da Etiler'in en keyifli lezzet durağı Ajjna'da olacak.

Güler yüzlü hizmeti ve özgün mutfağıyla konuklarına lezzet dolu anlar yaşatan Ajjna, şef Sezgin Can'ın özenle hazırladığı menüsünde yer alan İtalyan mutfağından birbirinden farklı lezzetleriyle de misafirlerini unutulmaz bir deneyimle baş başa bırakıyor.

Sezgin Can ve ekibinin özgün menüsünde yer alan İtalyan usulü çorbaları ve el yapımı özel İtalyan makarnaları menünün en leziz seçenekleri arasında yer alıyor. Ajjna'da İtalyan usulü Minestrone çorbanızı içerken hem zinde kalacak hem de kış sağlığınız için vücudunuzu hastalıklara karşı koruyacaksınız.

Ajjna cumartesi akşamları ve pazar sabahları gerçekleştirilen piyano dinletileriyle de konuklarına sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Kış Çayları İçinizi Isıtacak

Kış mevsiminde özenle demlenen Türk çayının yanı sıra dünya çaylarından da farklı tatlar Ajjna'da olacak. Japonya'dan Huckleberry Friend, Çin'den Jasmine Pearl, Morgentau ve Milky Oolong, Hindistan'dan Masala Chai ile Irish Whiskey Cream, Güney Afrika'dan Chill Out With Herbs, Tayland'dan Refreshing Mint ve Nijerya'dan Ayurveda Herbs&Ginger soğuyan havalarda içinizi ısıtacak.

Sebze, et ve süt ürünlerini mutfağından eksik etmeyerek yemeklerinde sağlıklı beslenmeyi esas alan Ajjna hem görsel şölen hem de geniş yelpazeli menüsü ile misafirlerine unutulmayacak bir ziyafet sunuyor. Belma Anıl'ın işletme müdürlüğünü yaptığı Ajjna, İtalyan ve dünya mutfağı tariflerinin bir araya gelerek harmanlandığı, farklı sunum ve pişirme tekniklerinin kullanılarak hazırlanan menüsüyle de farkını ortaya koyuyor.

Alışılagelmiş tatların dışına çıkan, farklı lezzetleriyle damakları şenlendiren mutfağıyla Ajjna'nın kış menüleri hem damağa hem de göze hitap ederken, soğukların arttığı şu günlerde yeni tatlar keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarına enfes bir seçenek sunuyor.