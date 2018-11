Ak Genç Dilovası'ndan Emekli Öğretmenlere Ziyaret

Yıllarını eğitime öğrenci yetiştirmeye adayan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, vermiş oldukları hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlerin gayreti her övgüye layık olduğunu belirten Ak Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca; "Bizler, hayatın merkezine insanı alan, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensubuyuz. Bu itibarla tüm hayatımız boyunca etkisini yakından hissettiğimiz, kişiliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimizin gayretleri her türlü övgüye layıktır. Öğretmenler Günü, fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür. Öğretmenlerimizi sadece bir gün değil her an hatırlamalı ve hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi en iyi şekilde göstermeliyiz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlar, emekli öğretmenlerimizin de sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini temenni ederim" dedi.