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AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri Bilecik'te kapalı pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı.

31.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:44
AK Gençler pazarda vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı
AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri Bilecik'te kapalı pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlara dezenfektan, maske ve eldiven dağıttı.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Muhammet Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanındaki içerisinde dezenfektan, maske ve eldiven bulunan 500 adet hijyen paketini kapalı pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlara dağıttılar. Korona virüs Covid-19 mücadele kapsamında böyle bir düzenlediklerinin anlatan Karadayı, "Hazırladığımız hijyen paketinin yanı sıra uymamız gereken 14 kural içerikli broşürlerimizi dağıtarak vatandaşlarımızın daha bilinçli ve korunaklı bir ortamda pazarlarını yapmaları gerçekleştirdik. AK Parti gençlik kolları olarak başlattığımız diğer bir projemiz olan 'komşuluk seferberliği' projemiz yoğun bir katılım ile Bilecik merkezde ve tüm ilçelerimizde devam etmektedir.Vefalı Bilecik Gençliği olarak bu süreçte devletimizin ve milletimizin her anında yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Bilecik, Politika
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