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AK Gençlerden esnafa 'Siftah Parası'

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, esnafa 'Siftah Parası' dağıttı.

05.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:38AK Gençlerden esnafa 'Siftah Parası'
'ın ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, esnafa 'Siftah Parası' dağıttı. İçinde para ve mektup bulunan zarflar gece saatlerinde dükkanların kapısına bırakıldı.

AK Parti Muratlı Gençlik Kolları, farklı bir uygulama gerçekleştirdi. İlçede ticaret yapan esnafın kapısının altından içinde mektup ve para bulunan zarflar bırakıldı. Siftahın önemine değinilen mektupta, "Muratlı'mızın değerli esnafı, yeri geldi dükkanınıza uğrayan bir düşküne yardım ettiniz. Zaman oldu bir garibanı doyurarak dini ve sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiniz. Kimi zaman zor durumda olan esnaf arkadaşlarınızın alım satım işlerine katkıda bulundunuz. Kimi zaman onlar da size yardımcı oldu. Birbirinizin sevincine ortak olurken, bazen de birlikte üzüldünüz. Gün geldi bereketli kazançlar elde ettiniz. Gün geldi siftahsız kepenk indirdiniz. Siftah, güne başlangıçtır. İstedik ki birbiriyle sürekli dayanışma içinde olan esnafımızın bugünkü siftahı bizden olsun" ifadelerine yer verildi.

İHA'ya konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, "Bazen evimizin anahtarını, bazen bir eşyamızı, bazen çocuğumuzu emanet bıraktığımız, paramız yetmediğinde sonra verirsin diyen, güler yüzüyle bizi uğurlayan esnafımıza sahip çıkmalı, desteklemeli, alışverişlerimizi buralarda yapmalıyız. Küçük büyük demeden yerel esnafımız yaşatılmalıdır. Allah hepsine helal ve bereketli kazançlar nasip etsin" diye konuştu.

Muratlı esnafından Özer Öztürk ise, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır'a hitaben, "Sevgili Mustafa, bu sabah iyi dileklerinizi içeren bu güzel mektubu aldım kardeşim. Siftahınızı da kenarda saklayıp üzerini tamamlayıp, bir ihtiyaç sahibi ile paylaşacağım. Her ne kadar insanlar biz esnafların kıymetini bilmese de, ülkem için ve şehrim için oluşturduğum katma değerin bilincinde olan bir esnafım ben! Bu vesileyle bu sabahki jestiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim kardeşim" dedi. - TEKİRDAĞ

AK Parti, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Kaynak: İHA

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