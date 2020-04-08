AK gençlerden sağlık çalışanlarına destek
Ezine Devlet Hastanesi önünde toplanan AK Parti Ezine Gençlik Kolları üyeleri, 'Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:42
Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesinde gece gündüz çalıştıklarını belirten AK Parti Ezine İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bayram SAYGIN, "Covid-19'la mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız. Hiç kuşkusuz ülkemizde korona virüs ile yürütülen mücadeleye sağlık çalışanlarımız öncülük etmektedirler. Covid-19 vakalarını en ön safta karşılayan sağlık çalışanlarımızın takdire şayan bu mücadeleleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler: Devlet Hastanesi, AK Parti, Ezine, Güncel