AK Gençlik maske dağıttı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Gençlik maske dağıttı
22.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:19
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır ve beraberindekiler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı. İmkanlar dahilinde vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirten Başkan Mustafa Kır, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında da bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgını hastalığının önlenmesi için her türlü önlemi aldığını kaydeden Başkan Kır, vatandaşların da kurallara riayet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, her zaman esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını bildirerek; "Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte artık daha fazla sahada olup, hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kır, AK Parti, Tekirdağ, Muratlı, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Haberler››Politika››AK Gençlik maske dağıttı - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

00:55: Sibirya Böyle Sıcaklık Görmedi: Alarm Verildi! - Haberler 00:55: iOS 14 Ne Zaman Çıkacak? İşte iOS 14 Çıkış Tarihi - Haberler 00:55: Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak - Haberler 00:22: Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı? - Haberler 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı 00:16: 22 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:01: Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri - Haberler 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 23:40: Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı - Haberler 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı