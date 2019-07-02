02.07.2019 11:33
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AK Gençlik'ten esnaf ziyareti

AK Gençlik

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Efe Kuşdili, Teşkilat Başkanı Melih Aşık ve Halkla İlişkiler Başkanı Serkan Ayyıldız Adapazarı'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Çok sayıda esnafla buluşarak konuşan AK Parti Gençlik Kolları, esnafın sorunlarını da dinledi. Başkan Alemdar yaptığı açıklamada, "Adapazarı esnafımızı ziyaret etmek onlar ile muhabbet etmek bizlere keyif verdi. Bu ziyaretleri artırarak devam ettireceğiz. Daha mutlu Adapazarı için esnaflarımızın mutluluğu çok önemli" dedi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Adapazarı , AK Parti , Güncel

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