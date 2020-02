AK İlçe Başkanı Bilgili; " Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, İdlib 'de 33 askerin şehit edilmesinin ardından vatansever herkesin sağ duyulu olması gerektiğini belirterek, " Türkiye 'yi hedef alan tüm karşıtlarına karşı tek yüreğiz" dedi.Kozan AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının İdlib'de hedef alınmasının ardından sağduyu çağrısı yaptı. Bilgisi, "Şehitlere rahmet ailelerine sabır diliyor Kozan halkı olarak her zaman Mehmetçiğin güvenlik güçlerinin ve ailelerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Milli bir meselede tek yürek olmak vatan borcudur" dedi."Siyasi bir mücadele değil milli bir mücadeledir"Bilgili açıklamasında şunları kaydetti:"Biz bu topraklara yurt demişiz, vatan demiş ana demişiz bu vatan bizim ve ay yıldızlı bayrağımızla ülkemizi süslemişiz. Yaşadığımız coğrafya çetin ve zor diyen Başkan Bilgili, " Elbette bazı zorluklar ve yüreğimizi yakan acılarımız olacak, bu acılarımızı 82 milyon olarak hep birlikte üstesinden geleceğiz. Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırı sonuçları rejim güçlerine en ağır şekilde vurduğumuz ve vurmaya devam ettiğimiz ağır darbelerle devam etmektedir. Şurası unutulmamalıdır ki, bugün Türkiye'nin İdlib'de geri adım atması, sınır güvenliğimizden, toprak bütünlüğümüzden ve şehirlerimizde oluşturulmak istenen hendeklerden ve özerklik ilanlarından geri adım atması anlamına gelecektir. Diğer taraftan, yaklaşık 4 milyon insanın sıkıştığı, büyük bir sivil katliamının ve mülteci akınının önünü açacaktır. Türkiye'nin hem Suriye'de hem Doğu Akdeniz'de haklarını korumak için verdiği mücadele siyasi bir mücadele değil milli bir mücadeledir. Türkiye bölgedeki haklarını korumak, milli güvenliğini temin etmek için ne İdlib'den ne de Mavi Vatan'dan tek bir adım geri atmayacaktır. Buralardan geri adım atılması demek, sınırımızda oluşturulmak istenen terör devletinin kurulması, şehirlerimizde yeniden özerklik ilanı çabalarının yeşermesi, terör örgütü tarafından hendeklerin yeniden kazılması anlamına gelecektir. Buralardan geri adım atılması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, önümüzdeki 100 yıllık kaderimizi belirleyecek haklarından vazgeçmesi anlamına gelecektir. Türkiye bu mücadelesini uluslararası hukuka uygun ve uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanarak vermektedir"Dün akşamdan bu yana sosyal medyada Türkiye sınır hattında ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik mücadele verilirken terör örgütü propagandası yapmak, halkı sokaklara davet etmek isteyen provokatörlerin iş başında olduğuna da dikkat çeken Bilgili, "İnternet bağlantısının yavaşlatılmasının sebebi FETÖ/PKK/Yurtdışı kaynaklı troll hesapların toplumu provoke ederek bilgi kirliliği oluşturmaya çalışmasını engellemektir. An ve an haberlerden devletin her kademesi Türk milletini aydınlatmak için gerekli açıklamaları yapılmıştır" diye konuştu."Mesele siyasi değil memleket meselesidir" diyen Bilgili, "Her bir vatansever Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında olmalıdır. Devletimiz yüksek bir bilgi koordinasyonu ile çalışmakta, alınması gereken bütün önlemleri büyük bir profesyonellikle ve ivedilikle almaktadır. Böyle bir dönemde, devletin ne yapması gerektiğine ilişkin sosyal medyada huzursuzluk ve kararsızlık oluşturacak zafiyet göstergesi girişimlerden sakınılmalıdır. Alınan önlemlerin, verilen kararların tartışılması değil, desteklenmesi bu aşamada esastır. Özellikle sosyal medyada, ulusal yas ilan edilmesi üzerinden bir dezenformasyon yürütülmektedir. Şurası unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılan bir saldırıda, yas değil kararlı bir duruş, devletimizin kudretinin ve ezici gücünün gösterilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu kalleş saldırıya en ağır şekilde cevap vermektedir. Milletimizi müsterih olsun, Gazilerimize şifa şehitlerimize rahmet diliyoruz. Türk milleti tek yürek olarak vatan savunmasında elinden geleni yapmaya devam edecektir" dedi. - ADANA