Ak Kadınlar Yerli Malı Üretimine Dikkat Çekti

AK Parti Zonguldak
Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, "Yerli üretir, milli tüketir ekonomiye destek verir" sloganıyla kadın girişimcilerin yaptığı ürünleri sergiledi.
Kadın Kolları İl Başkanı Züleyha Arıman
, bir kafede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yerli Malı
Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Partilerinin genel merkezinden "Yerli üretir, milli tüketir ekonomiye destek verir" sloganıyla kadın girişimcilerin yaptıkları yiyecek, giyecek ve el işleri gibi çalışmalarını sergileyip satabilecekleri, kendilerine gelir elde edebilecekleri bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Arıman, "Zonguldak'ın ilçelerinden ve beldelerinden de arkadaşlarımız gelerek kendi ürünlerini sergilediler. Kadın girişimcileri ve ev hanımlarının kendi yaptıkları el işlerini satarak evlerinin gelirlerine katkı sağlamalarını istiyoruz." dedi.
14 Aralık 2018 Cuma 17:04