14 Aralık 2018 Cuma 15:09



14 Aralık 2018 Cuma 15:09

AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" adlı etkinlik, Balıkesir'de gerçekleştirildi.Zağnos Paşa Meydanı'ndaki etkinliğe 20 ilçeden ürünlerini sergilemek ve satmak isteyen kadınlar katıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretimi desteklemek ve dayanışma içinde olmanın önemine değindi.Kentteki 20 ilçeden gelen kadınların çadırlarda ürettiklerini sunduğunu belirten Kafaoğlu, şöyle konuştu:"Ne kadar yerli ve milli olursak her noktada güçlü olduğumuzu yaşayarak, görüyoruz. Milli savunma sanayimizde ürettiğimiz ürünlerle ön plana çıkıyoruz. Her geçen gün Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, emin adımlarla ilerliyor. Küresel bir güç olmanın ötesinde artık bir dünya lideri ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldik."Daha sonra Kafaoğlu ve kadın kolları üyeleri açılış kurdelesini kesti.