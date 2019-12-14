Haberler » Güncel » 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir' etkinliği - Haber

"AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği

AK Parti Malatya Kadın Kolları tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" haftası kapsamında düzenlenen "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğinde kadınlar ürettikleri ürünleri sattı.

14.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:10
AK Parti Kadın Kolları tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" haftası kapsamında düzenlenen "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğinde kadınlar ürettikleri ürünleri sattı.
Soykan Meydanı'nda düzenlenen "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliğinde konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, dün 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan etkinliğin yarın sona ereceğini söyledi.
Kadınların el emeği göz nur yaptıkları ürünleri burada sattıklarını kaydeden Oğuzhan, "Bizler 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' sloganıyla etkinliği düzenledik. Satışlar gayet güzel gidiyor, hanımlar memnun." diye konuştu.

AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:49 Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı - Haber
16:49 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haber
16:49 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu - Haber
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 16:56:31