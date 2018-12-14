Ak Kadınlar Yerli Üretiyor, Yerli Tüketiyor

14 Aralık 2018 Cuma 14:36



14 Aralık 2018 Cuma 14:36

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kermes programı düzenlendi.AK Parti Konya İl Kadın Kolları, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kermes programı gerçekleştirdi.Düzenlenen program hakkında bilgi veren AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, "Halk arasında yerli malı haftası olarak bildiğimiz Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle 12 ilçemizin katıldığı bir sergi düzenledik. Evlerinde üretim yapan hanımlarımız bu sergi vesilesiyle ürünlerini satacaklar. AK Kadınlarımız yerli üretip yerli tüketmeyi tercih ediyor. Bizde bu sloganla yola çıkarak ilçelerimizin kendi yörelerine mahsus ürünlerini sergilemeleri için fırsat tanıdık. Kermesimiz Cuma ve Cumartesi günleri devam edecek" dedi."Üreten bir toplum olmak zorundayız"Yerli üretim ve tüketimin önemine dikkat çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "İçinde bulunduğumuz haftanın anlamına uygun olarak kendi ürettiklerini hemşehrilerimize sunmak adına Kadın Kollarımız bu güzel organizasyonu gerçekleştirdiler. Toplumun her kesimi ile üreten bir toplum olmak zorundayız. Eğer güçlü olmak istiyorsak yerli üretimi devam ettirmeliyiz. Kendi milli ürünlerimiz var. Dünya çapında pazarlayabileceğimiz ağlarımız var. Sanayideki gelişmeye paralel olarak, özellikle hükümetlerimizin yerlileşme ve millileşme politikaları çerçevesinde savunma sanayinden ulaşım sektörüne tıbbi cihazlardan her türlü üretime kadar ülkemizin kendi değerlerini öne çıkarmak adına büyük bir çaba gösteriliyor. Yerli üretim ve tüketim noktasında çok daha ileriye gitmek zorundayız. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, 25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. - KONYA