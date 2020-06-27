AK kadınlardan kan bağışı etkinliği

Türk Kızılay ve AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı işbirliğiyle ilçede kan bağışı etkinliği düzenlendi.

AK kadınlardan kan bağışı etkinliği
27.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:14
Türk Kızılay ve AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı işbirliğiyle ilçede kan bağışı etkinliği düzenlendi.

AK Parti Aliağa Kadın Kollarınca, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda konuşlu gezici kan bağışı TIR'ı önünde organize edilen etkinliğe çok sayıda partili katıldı. Burada bir araya gelen partililer, gerekli formları doldurduktan sonra kan sayımı yaptırdı. AK Parti Aliağa İlçe Başkan Yardımcıları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sıraya geçip kan veren kişilerin maske taktığı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Kan bağışının ardından açıklama yapan AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, pandemi sürecinde Türk Kızılay'ın stoklarının tükenmemesi için destek vermek istediklerini dile getirdi.

Gösterilen ilgiye teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Tüm dünyaya yayıldığı gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs nedeniyle Kızılay'ın kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kızılay'a destek vermek ve farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulunduk. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimiz. Pandemi sürecinde kan bağışının önemine dikkat çekmek istedik. Bugün burada gösterilen duyarlılığa yürekten teşekkür ediyorum. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaç' anlayışıyla bu duyarlılığın sürmesini istiyoruz. Bir kan bağışının üç hayat kurtardığı belirtiliyor. Bir canı kurtarmanın mutluluğu ve manevi huzuru tarif edilemez." Uzunca bir süre "Evde kal" çağrısına uyduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısı ile yeniden yollara düştüklerini belirten Yıldırım, bu kapsamda başlayan üye çalışmasının da sürdüğünü bildirdi.

Yıldırım, "Böylesine bir duyarlılık vesilesiyle bir araya geldik. Kan verme etkinliğimiz, AK Parti'ye emek veren bir çok partilimizle kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme fırsatı da oldu" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Aliağa, Politika, Haber

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