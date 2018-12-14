Ak Kadınlardan Yerli Üretime Destek

14 Aralık 2018 Cuma 15:34



14 Aralık 2018 Cuma 15:34

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yerli üretime destek amaçlı kermes düzenlendi.Hazreti Ömer Camii yanında düzenlenen kermeste konuşan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, üretmenin ve üretileni tüketmenin bir toplumun ayakta kalması için önemli dengelerden biri olduğunu ifade ederek, bu dengeyi en iyi sağlayacak olanın ise kadınlar olduğunu söyledi. Kadınların yılmadan, usanmadan üreten tek varlık olduğunu vurgulayan Duran, "Kimi zaman ev ekonomisine destek için, kimi zaman çocuklarını okutmak için, kimi zaman kendi işini kurabilmek için üretir kadın. Bu bazen bir örgüdür, bazen yemek, bazen bir kilimdir. Bu sebeptendir ki devletimizin kadınlara olan desteği tamdır. Her alanda kadınlarımız için açılan kurslar ve hibe desteği bunun en büyük kanıtıdır" dedi.Ak kadınlar olarak 81 ilde eş zamanlı böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Duran, "Üreten kadınlarımızın ekonomik güçlerini ellerine alıp hem aile hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için bin bir zahmetle ürettikleri yerli ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı bir pazar yeri oluşturma çabasındayız. Üreten kadınlara ait bir pazar yeri demek, satışın devamlılığı demektir. Bu da ülkemizi ve halkımızın kazanması demektir. Bizler Ak kadınlar olarak yerli üreten ve milli tüketen kadınlarımızı bir araya getirerek destekleme amaçlı 81 ilde eş zamanlı bir program hazırladık. Bu sayede bilinçli üreten ve tüketen bir toplum olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN