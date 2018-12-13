Ak Kadınlardan Yerli Vurgusu

AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kermeste açılan 17 stantta, gıdadan aksesuara varıncaya kadar çeşitli elemeği ürünler satışa sunuldu.

Yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekilen kermesi ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, etkinliğe imza atan AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları üyelerini tebrik etti. Başkan Dündar, "Yerli ve milli terimleri öne çıkmalı. Kadın kollarımızda Yerli Malı haftası münasebetiyle böyle bir etkinliğe imza attılar, tebrik ediyorum kendilerini. Bu duyarlılığı hepimizin yaşaması gerekiyor. Yerli ve milli ürünlerimizi kullanarak kendi kalkınmamıza destek vermiş oluruz" dedi.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de ilçe kadın kolları mensuplarını bu duyarlı davranışlarından ötürü tebrik etti. Cömez, "Yerli ile milli üretimin, ve tüketiminin önemi her geçen zaman diliminde daha da anlaşılır bir hale geliyor. Partimizin iktidarı süresince çok şükür ki ülkemiz, bu noktada oldukça önemli mesafeler kat etti ve etmeye de devam edecektir. AK Kadınlar da karınca kararınca misali ellerinden geldiği oran nispetinde toplumsal bir konuya dikkat çektiler. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

12-18 Aralık tarihleri arasındaki haftanın Yerli Malı Haftası olarak kutlandığını hatırlatan AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt, etkinlik hakkında bilgiler verdi. Kermeste, Osmangazi ilçesi sınırlarında yer alan çeşitli mahallelerdeki kadınların el emeklerinin satışa çıkarıldığını belirten Zeynep Kurt, "Bizler de yerli malına yönlendirmek amacıyla, 'AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir' sloganıyla bir kermes düzenledik. Osmangazi'deki mahallelerde ikamet eden hanım kardeşlerimizin el emekleri buradaki stantlarda satışa sunuldu.Kendilerine özverili davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerimizle yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çekmeye devam edeceğiz" diye konuştu.