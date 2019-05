AK kadrolar, Nevşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerinde

Kaynak: İHA

On bir ayın sultanı ramazan ayının güzelliklerinin yaşandığı Nevşehir'de binlerce kişi, oruçlarını Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları kadrolarının da katıldığı Nevşehir Belediyesi İftar Sofrasında dualar eşliğinde açarak, ramazanın sevincini birlikte yaşadı.Nevşehir Belediyesi'nin ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlediği Ramazan etkinliklerinin 24. günü iftar öncesinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle başladı. Etkinlik alanında sahnelenen orta oyunu ve meddah gösterileri çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.İftar saatinin yaklaşması ile birlikte ise Nevşehirli vatandaşlar oruçlarını açmak için, Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan özel çadırda buluştu. İftara Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve parti yöneticileri de katıldı.İftar öncesinde Belediye Başkanı Arı, İl Başkanı Yanar ve diğer yöneticiler, iftar çadırındaki masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı.Akşam ezanının okunmasının ardından ise yaklaşık iki bin 500 kişi oruçlarını burada açtı. Ramazan ayının huzur ve bereketini hep birlikte paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde dualar eşliğinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.Yemek sonunda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, ramazan ayının maneviyatına dikkat çekerek, halkla beraber aynı sofrada iftar açmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.Ramazan ayının kardeşliğini ve güzelliğini özellikle de manevi havasını birlikte teneffüs etmek için kurdukları iftar sofrasında her akşam binlerce Nevşehirliyi ağırladıklarını belirten Arı, "Bu çadırda her akşam hep birlikte iftar yaparak ramazanın o güzel maneviyatını teneffüs ediyoruz. Hayırseverlerimizin de katkıları ile oluşturduğumuz iftar soframızla beraber düzenlediğimiz etkinlikler Nevşehirlileri burada buluşturuyor. Bugün burada sizlerle bir arada olmak, aynı iftar sofrasında buluşmak bizleri mutlu ediyor. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin ve Ramazan Bayramı'na kavuşmayı nasip etsin inşallah" dedi.Ramazan etkinliklerinin akşam bölümünde ise ilk olarak Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisi yer aldı. Şef Mehmet İzci yönetiminde topluluğun Burdur yöresine ait oyunları büyük beğeni topladı.Sanatçılar Turan Erdiren ve Uğur Demirci Nevşehirliler ile buluştuTRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından olan 1998 yıllarında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip batı müziği enstrümanlarını klasik Türk müziği enstrümanları ile bir arada sentezleyerek eserlerini ustaca seslendiren Turan Erdiren ile Türkiye genelinde verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan Uğur Demirci, gecede Nevşehirlilere duygusal anlar yaşattı. - NEVŞEHİR Politika