AK Parti 1 Büyükşehir ve 13 İl Adayını Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 14 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 14 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, Van
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva oldu. 13 ilin belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:
"Ağrı
Belediye Başkan adayı Savcı Sayan
, Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer, Bilecik
Belediye Başkan Adayı Nihat Can
, Erzincan
Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy
, Edirne
Belediye Başkan adayı Koray Uymaz
, Iğdır
Belediye Başkan adayı Adil Aşırım
, Isparta
Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen
, Kars
Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu
, Kırşehir
Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci
, Kütahya
Belediye Başkan adayı Ahmet Sami
Kutlu, Siirt
Belediye Başkan adayı Ali İlbaş
, Tunceli
Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan
, Zonguldak
Belediye Başkan adayı Ömer Selim
Alan." Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.
Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.
Türkiye,Cumhurbaşkanı
06 Aralık 2018 Perşembe 12:00