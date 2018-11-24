Ak Parti, 14 Büyükşehir, 26 İl Belediye Başkan Adayını Açıklayacak

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.
AK Parti'nin İstanbul, Ankara
ve İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.
Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:43