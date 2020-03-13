Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti, 18 Mart'ta grup toplantısı yapmayacak - Güncel

AK Parti, 18 Mart'ta grup toplantısı yapmayacak

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:36
AK Parti, 18 Mart'ta grup toplantısı yapmayacak

AK Parti Grup Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü TBMM grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, "Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır" denildi.ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Çarşamba, AK Parti, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti