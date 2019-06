AK Parti 60'ıncı Danışma Meclisi toplantısı gerçekleşti

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı 60'ıncı Danışma Meclisi geniş katılımla gerçekleşti.AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatının 60'ıncı Danışma Meclisini geniş katılımla düzenlendi. Danışma Meclisine, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Yunus Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, önceki dönem Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Fiskobirlik Başkanı Lütfi Bayraktar, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, mahalle başkanları, önceki dönem teşkilat görevlileri ve teşkilat mensupları katıldı.Durmak yok, yola devamToplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol ve Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, seçim öncesi ve sonrasında yaptıkları çalışmaları içeren faaliyet sunumlarını gerçekleştirdi. Başkan Kurtuluş, Adapazarı'nda seçim sonuçlarında başarılı olan teşkilatını tebrik ederek, "Her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı aynı düzen ve disiplinle devam ettireceğimize inanıyorum. Adapazarı teşkilatı olarak şehrimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.32 proje için kararlıyızTeşkilat başkanlarının konuşmalarının ardından kürsüye gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 90 günde Adapazarı Belediyesi'nin faaliyetlerini ve yakın zamandaki hedeflerini içeren bir konuşma gerçekleştirdi. 32 projeyi hayata geçirmek noktasında kararlı olduklarının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı Belediyesi olarak ahlaki ilkelerinden asla ödün vermeden, hedefleri olan, değer üreten, akıllı ve benzersiz şehir için çaba sarf eden, her alanda şehrin istikbaline en yüksek katkıyı verecek kurumlardan biri olmak hedefiyle çalışmalarımızı başlattık" şeklinde konuştu.90 günde 8 projeye start verdikBaşkan Işıksu konuşmasının devamında, "Seçimlerin hemen sonrasında kolları sıvadık ve Belediyemizin tüm birimlerinde başlattığımız yenilik ve tazelenme hareketi ile organizasyonumuzun direncini artırarak seçim öncesi hemşehrilerimize sunduğumuz projelerimizi hayata geçirmek noktasında büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizliği sil baştan başlattık, Fen İşlerimiz başta olmak üzere tüm birimlerimizi daha da aktifleştirdik, yeni birimler oluşturduk. Ekiplerimiz 7/24 sahada. Nisan ayından bugüne, 605 ton asfalt yama, 1489 metrekare yaya yolu, 2 bin 544 metrekare kilitli parke, 3 bin 719 metre yol açım çalışması, 4 bin 868 metrekare tarla yolları bakım çalışması gerçekleştirdik. 175 adet engelli aracının bakımı ve onarımı yapıldı. AK Parti'mizin sunduğu en önemli hizmet olan etkin belediyeciliği 84 mahallemizde, tüm sokaklarımızda daha güçlü hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bebek Bakım Odaları, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu, Her İnsan Bir Fidan, Engelsiz Danışma Hizmetleri Ofisi, Çocuk Hakları Sokağı, Sıfır Atık, Şehir Müzesi ve Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi olmak üzere 8 projemize start verdik. Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mızda kadim geçmişimizden aldığımız ilham ve yeni bir vizyonla daha aydınlık bir geleceğe yürümeye, projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.İlk günkü aşkla çalışmaya devamTeşkilat mensuplarını selamlayarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak vadettiğimiz projeleri hayata geçirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Tüm birimlerimizle şehrimiz için hareket ediyoruz. Hem hemşehrilerimizle bir araya geliyor, hem de işlerimizin takibini yapıyoruz. Karasu SGM tamamlandı. Sapanca Spor Tesisleri açılışa hazır durumda. Kocaali Bahçem Park'ta bitti. Kısa sürede 77 bin ton asfalt çalışmasını da şehrimizle buluşturduk. Peyzaj ve Fidan A.Ş'yi ile Tarım A.Ş'yi Bal Suyu Projesi için İSKİ ile protokolümüzü imzaladık. Lüleci Sokak yenilemesi için ise 5 Temmuz'da ihaleye çıkacağız. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını ve gelir düzeylerini arttıracak çalışmalar için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.İstişare kültürünü önemsiyoruzSakarya'nın her bir köşesine Büyükşehir'in güçlü hizmet elini ulaştırdıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Yüce, "Sakarya'yı ilmek ilmek dokuyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Biz; gücümüz olan birlik ve beraberliği şehrimizin avantajı olarak görüyor, istişare kültürünü çok önemsiyoruz. Bizim derdimiz Sakarya'ya hizmettir. Sakarya'mızı çok daha iyi noktalara taşımak için sizlerin desteğine ve duanıza talibiz. İnşallah Sakarya çok daha güzel olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirsin, çalışmalarımızı kolaylaştırsın" diye konuştu. - SAKARYA