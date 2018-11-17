AK Parti Aday Aday İnce Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:00



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:00

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Emrah İnce seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Akçadağ ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bazı mahallelerde ziyaretlerini sürdüren İnce, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılan İnce, "Aday olmamız ve seçilmemiz halinde 24 saat ulaşılabilir, halkın sorunlarını dinleyip ve çözüme kavuşturan bir belediye başkanı olacağız" dedi.Belediyelerin yerelde halkın ilk sıcak temas kurduğu yer olduğunu belirten İnce, "Biz makama değil hizmete talibiz.Milletine hizmetkar olmuş bir liderin gölgesinde,millete hizmet için çıktığımız bu yolda Akçadağ'ımızı hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız.Bizim derdimiz hizmet bizim derdimiz Akçadağ'dır" diye konuştu - MALATYA