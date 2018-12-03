AK Parti Aday Adayı Kırteke Açıklaması

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:58



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:58

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke,"İnsan merkezli, hizmet odaklı, gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket edeceğiz"dedi.AK Parti'den 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde Akçadağ'dan belediye başkan aday adayı olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi Mustafa Kırteke'den gönül belediyeciliği vurgusu yapıldı.Akçadağ'da seçim çalışmalarını sürdüren Kırteke, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılan Kırteke, Belediyecilikte hizmetin çok önemli olduğunu, ancak gönüllere girmenin fiziki belediyecilik hizmeti kadar önemsenmesi gereken bir husus olduğunu belirterek, "AK Parti milletin ta kendisidir. Dolayısıyla kimseyi ayırt etmeden her vatandaşımızı kucaklayıp, dertlerini dinlemeye ve çözüm üretme gayretinde olacağız.Daha önce olduğu gibi bugün de yarın da sürekli vatandaşlarımızla beraber olacağız. Bizim yerel yönetim anlayışımız, modern sosyal ihtiyaçların rutin belediyecilik anlayışından öte tüm insanları aynı sevgi ve şefkatle kucaklayan bir anlayıştır. Bizim anlayışımız kenti topyekun düşünen, bu kentin geçmişten günümüze uzanan tüm değerlerine sahip çıkarken, onları koruyup, kollayarak günümüzde de güncelliğini sürdürmesi için çaba gösteren, geçmişle günümüz arasında köprü görevini üstlenen bir anlayıştır.Bu bağlamda Akçadağ'da yeni bir belediyecilik anlayışı başlatacağız"ifadelerini kullandı. - MALATYA