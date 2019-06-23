AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri sonrasında seçimi kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'ın parti merkezinden ayrılışı sırasında ortaya ilginç bir ayrıntı çıktı.

"AĞLATMAYA HAKLARI YOK SİZİ"

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ekrem İmamoğlu 'na kaybeden AK Parti adayı Binali Yıldırım 'ın İstanbul'daki parti merkezinden ayrılışı sırasında ortaya ilginç bir ayrıntı çıktı. Videoya yansıyan görüntülere göre bir partili, Binali Yıldırım 'a "İl başkanı istifa etmeli. Ağlatmaya hakları yok sizi. Ağlatamazlar" diye bağırıyor.