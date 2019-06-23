23.06.2019 22:38
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AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kaybeden AK Parti Adayı Yıldırım'ı parti merkezinin önünde toplanan vatandaşlar teselli etti.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri sonrasında seçimi kaybeden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 'ın parti merkezinden ayrılışı sırasında ortaya ilginç bir ayrıntı çıktı.

"AĞLATMAYA HAKLARI YOK SİZİ"

23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ekrem İmamoğlu 'na kaybeden AK Parti adayı Binali Yıldırım 'ın İstanbul'daki parti merkezinden ayrılışı sırasında ortaya ilginç bir ayrıntı çıktı. Videoya yansıyan görüntülere göre bir partili, Binali Yıldırım 'a "İl başkanı istifa etmeli. Ağlatmaya hakları yok sizi. Ağlatamazlar" diye bağırıyor.

AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul , Binali Yıldırım , AK Parti , Güncel

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