AK Parti Adayı Takva, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti'nin Van
Büyükşehir Belediye başkan adayı Necdet Takva
, kentteki esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Ankara
'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Takva, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
ve teşkilat üyeleri ile kent merkezindeki esnafı dolaşan Takva, caddedeki vatandaşlarla da sohbet ederek destek istedi.
Adaylığının açıklanmasından sonra dün Van'a gelerek seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Takva, şöyle konuştu:
"Farkındalık oluşturmak üzere bu programı düzenledik. Esnaftan çok olumlu tepkiler aldığımızı düşünüyorum. Özellikle kentin merkezi alanlarında yönetsel anlayışımızı hissetirme bakımından bu ziyaretleri değerli buluyorum. Önümüzdeki günlerde kırsal bölgelere ve hiç erişim sağlanmamış alanlarda sağlıklı seçim propagandası çerçevesinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Heyecan verici bir süreç olduğunu düşünüyorum."
Ankara,Van
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:26