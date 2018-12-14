AK Parti Adayı Uymaz, Aa'yı Ziyaret Etti

14 Aralık 2018 Cuma 13:25



14 Aralık 2018 Cuma 13:25

AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, göreve geldiklerinde şehrin altyapı sorununu çözeceklerini ifade ederek, "Edirneli musluğundan akan suyu içecek, damacanaya para vermeyecek. Modern şehirlerin yıllar önce ulaştığı bu refaha bizim dönemimizde ulaşacak değerli hemşehrilerimiz" dedi.Uymaz, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, uzun zamandır çalışmalarını sürdürdükleri projeleriyle Edirne sevdasıyla yola düştüklerini söyledi.Edirne'nin yıllardır alması gereken hizmetleri alamadığını savunan Uymaz, amaçlarının makam kazanmak değil, Edirne'nin kayıp yıllarını hızlıca yerine koymak olduğunu dile getirdi.İlk iş belediye binası taşınacakUymaz, belediye başkanı seçildiğinde ilk çalışmasının personelin motivasyonunu artırmak amacıyla belediye hizmet binasını taşımak olacağını belirterek, şunları ifade etti:"Belediye çalışanlarının böyle bir binada verimli çalışmalarına imkan yok, onlara verdiğimiz değeri göstermek adına burayı taşıyacağız. Binayı taşıdığımızda personelimize de 'gelen hemşehrilerimizi en iyi şekilde ağırla onlar en iyisine layık' diyeceğiz. (Mevcut) Bu binayı da Atatürk evi olarak düzenleyeceğiz." dedi."Damacanaya para yok"Uymaz, Edirnelilerin ulaşım, altyapı ve diğer belediye hizmetlerinden yoksun oldukları için mutlu olmadıklarını iddia etti.Yaşanılan çağ düşünüldüğünde kentte altyapı sorununu konuşmanın utanç verici olduğunu belirten Uymaz, şunları kaydetti:"Göreve geldiğimizde Edirneli çok kısa sürede, 20-30 yıl önce konuşmayı bırakması gerekirken, bu sorunları çözemeyenlerden ötürü konuştukları sorunları artık konuşmayacaklar. Kısa sürede altyapı, ulaşım, oto park, pazar yeri, içme suyu sorunlarını gündemden sorunları çözerek kaldıracağız. Edirneli musluğundan akan suyu içecek, damacanaya para vermeyecek. Modern şehirlerin yıllar önce ulaştığı bu refaha bizim dönemimizde ulaşacak değerli hemşehrilerimiz. Edirneli hem musluktan içecek hem suyu ucuza içecek."Uymaz, Edirne'de yönetim anlayışında değişim olmazsa biriken sorunların gelecek yıllarda da konuşulmaya devam edeceğini savunarak, göreve gelmeleri halinde yapacakları çalışmalarla Saraçlar Caddesi'nin otopark sorununu çözerek bölgeyi yeniden cazibe alanı haline getirmeyi hedeflediklerini, ayrıca pazar yerleri ile otogarın elden geçeceği ve kentte yaşanabilir alan sayısını çoğaltacaklarını aktardı.