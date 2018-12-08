AK Parti Adayı Zorluoğlu'na Coşkulu Karşılama

AK Parti'den Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Murat Zorluoğlu
, kente gelişinde havalimanında partilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Murat Zorluoğlu için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.
Karşılamada, Zorluoğlu ile birlikte gelen AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora
, Muhammet Balta
ve Bahar Ayvazoğlu
'na, çok sayıda partili yoğun ilgi gösterdi.
Seçim otobüsünde bir konuşma yapan Zorluoğlu, Trabzonlu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Trabzon, AK Parti'nin 16 yıldır eğitimden sağlığa, güvenlikten altyapıya, ekonomik büyümeye gençlik ve spor hizmetlerinden turizme sosyal alanlara kadar birçok büyük hizmetle buluşarak çağ atladı." dedi.
Hizmetkar olmaya geldik
Trabzon'u daha da büyütmeye ve kalkındırmaya talip olduğuna işaret eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Trabzon'u bir marka şehir, 21. yüzyıl şehri ve gerçek anlamda büyük şehir yapmaya talibiz. Sizlere hizmetkar olmak için geldik. Bugün ki buluşmanın benim için apayrı bir önemi ve anlamı var. Yıllarca ülkemin dört bir yanında hizmet ettim.Son olarak Van
'da hem vali hemde büyükşehir belediye başkanı olarak çalıştım.
Orada bir taraftan devletimizin şefkatli yüzüyle vatandaşlarımızı kucaklayarak onlara hizmet ettik, ama diğer tarafta terörle teröristlerle amansızca bir mücadeleye girdik. Kahraman polisimiz ve askerimiz vasıtasıyla da teröristlere Van'ın dağlarını şehirlerini, ilçelerini dar ettik, zindan ettik. Ülkemizin ve memleketimizin dağlarında, ovalarında, köylerinde, şehirlerinde tek bir terörist kalmayıncaya kadarda bu mücadele devam edecek."
Zorluoğlu konuşmasının ardından partililerinin de katılımıyla şehir turu yaptı. Yolda karşılaştığı vatandaşlara karanfil dağıtan Zorluoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Sorumluluklarının bilincinde olduklarına işaret eden Zorluoğlu, "Seçimleri kazandığımızda yönetimdeki temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı hesap verebilen toplumun tüm kesimlerini kucaklayan katılıma açık güleryüzlü bir yönetim anlayışımız olacaktır ve bizim yönetim geleneğimizin çok önemli bir unsuru olan istişareye her zaman açık olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılama törenine Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilçe belediye başkanları yer aldı.
Bahar Ayvazoğlu,Murat Zorluoğlu,Trabzon
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:52