AK Parti Adayından Kartal İçin 44 Proje

Kaynak: DHA

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında vaat ettiği 44 projeyi anlattı."Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var" diye konuşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında "Kartal'ın hak ettiği hizmetler; dört dörtlük Kartal için 44 proje" diye ifade ettiği 44 projeyi anlattı. Taşyürek, konuşmasında Kartal'ın değişime hazır olduğunu vurguladı.KARTAL DEĞİŞİME HAZIRKartal'ın değişimi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Taşyürek, "Kartal değişime hazır. Bugün baharın başlangıcı. Kartal'da 10 yıldan bu yana beklediğimiz bahar, inşallah 1 Nisan'da gelecek. Kartal'ın ufukları, hizmet baharına gebe. Müşterek sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, hepsinin rasyoneli, hepsinin karşılığı var. Allah 'Geleceğin güzel Kartal'ı' hayalimizi birlikte gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.KARTAL İÇİN 44 PROJEAK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'in Kartallı vatandaşlara sunduğu 44 proje ise şöyle:1-Kartal Havaray2-Millet Bahçesi ve Doğa Tarih Müzesi3-Kartal Kent Meydanı4-Engelli Çocuklar Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi5-Kartal Stadyumu6-Kartal Yuvası Sosyal Tesisi7-Nostaljik Nizam Plajı ve Tema Park8-Kartal Merkez9-İstanbul Balkonu Seyir Terası10-Kartal Macera Vadisi11-Kartal Millet Bahçesi12-Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi13-Çavuşoğlu Kültür Merkezi14-Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi15-Esentepe Kültür Merkezi16-Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi17-Çınaraltı Lale Meydanı, Lale Merkezi ve Araştırma Merkezi18-Kartal Sivil Toplum Merkezi19-Çok Katlı Spor Kompleksi20-Yakacık Spor Tesisi21-Orhantepe Spor Tesisi22-Soğanlık Sağlıklı Yaşam Kompleksi23-Özel Çocuklar Kafe24-Genç Yaşam Merkezleri25-Kartal Ligi ve Semt Kulüpleri26-Girişimcilik, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Merkezi27-Kartal Genç Kart28-Gönülden Gönüle Yardım Merkezi29-Refakatçi Misafir Evi30-Semt Pazarları31-Balıkçı Barınağı Yenileme ve İşlevlendirme32-Aqua Park ve Olimpik Yüzme Havuzu33-Binbir Çiçek Hobi Bahçeleri34-Tarihi Çeşme Restorasyonları35-Trafik Pisti ve Parkı36-Mobil Klinik ve Otel37-Kuzey Kartal İmar Yolu Ön Projesi38-Yöresl El Emeği Göz Nuru Projesi39-Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi40-Yaşlılar İçin Sağlıklı Yaşam Merkezi41-Oyun Sokakları42-Kartal E-Spor43-Kartal'ı Birlikte Yönetiyoruz44-İmar ve Tapu Problemleri Çözüm MasasıKARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYE ADAY LİSTESİ BELİRLENDİAK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında zaferle ayrılacağı takdirde vaat ettiği projeleri aktardıktan sonra Kartal Belediye Meclis Üye Adaylarını tanıttı. Programda 37 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi açıklandı.Program sonrasında protokol katılımcılar, adaylar ve vatandaşlar arasında hatıra fotoğrafları çekildi. - İstanbul