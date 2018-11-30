AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç oldu. Peki, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı olan Süleyman Kılınç kimdir? Süleyman Kılınç kaç yaşındadır? Süleyman Kılınç nerelidir? Süleyman Kılınç hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?

Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapmış ve 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür.

11 YILDIR BEYİN CERRAHİSİ UZMANI OLARAK GÖREV YAPMAKTADIR

Süleyman Kılınç, 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş fakat aday gösterilmemiştir. Süleyman Kılınç, 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktadır.

Süleyman Kılınç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayıdır.