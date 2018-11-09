AK Parti'li Toprak, Saadet Partili İslam'a 15 Temmuz'la İlgili Açıklamaları Nedeniyle Dava Açtı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a TBMM'de yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açtığını duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toprak, "İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarını ihlali aracı olarak kullanılamaz. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın 31 Ekim tarihli Genel kurul konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtım" dedi.

"BU İDDİALARLA DEĞERLERİMİZE SALDIRIDA BULUNMUŞTUR"

Toprak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toprak, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değinerek, kendilerini batıl olmakla itham ettiğini hatırlattı. Toprak, "Cihangir İslam'ın akla, mantığa, vicdana aykırı bu iddiaları kesinlikle kabul edilebilir ve tahammülü mümkün iddialar değildir. Bu iddialarla açık ve valiz hareketlerde bulunarak değerlerimize saldırıda bulunmuştur. Düşünce ve şifada özgürlüğü temelinde değerlendirilmesi mümkün olmayan bu çirkin hareket ve iftiraları hem hukuka aykırı hem de kişilik haklarını ihlal eder niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"CİHANGİR İSLAM'A GENEL KURULDAKİ İFADELERİ NEDENİYLE DAVA AÇTIM"

15 Temmuz darbe girişimini Gazi Meclis çatısı altından ve bu darbeye karşı durmuş milletvekillerini hedef alarak 'iki Batılın çatışması' olarak nitelendirmenin akıl tutulması olduğunu ifade eden Toprak, "İfade özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman kişilerin uluslararası metinlerle, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarını ihlali aracı olarak kullanılamaz. Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam'ın 31 Ekim tarihli Genel kurul konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle 10 bin liralık manevi tazminat davası açtım" dedi.