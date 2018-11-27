AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olan Mehmet Zeybek kimdir?

MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabasında bitiren siyasetçi, 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973-1974 yılında mezun oldu. 1975 yılında fark derslerini vererek Afyon Lisesini tamamlayan Mehmet Zeybek, 1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı ve 1981 yılında mezun oldu.

SİYASETE REFAH PARTİSİ'YLE ATILDI

Mehmet Zeybek, Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini tamamladı. Lise çağlarından beri ilgilendiği inşaat işleriyle uğraştı ve şuan kendi inşaat şirketinde Yap-Sat işleriyle uğraşıyor. Gerek lise gerekse üniversite hayatında MTTB üyesi olarak çalıştı. Mehmet Zeybek, siyasete Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AK Parti İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu yana da İl Teşkilat Başkanı olarak görevde bulundu. 2009 'da yapılan İl Kongresinde İl Başkanı olan Zeybek, AK Parti'den 2019 Yerel Seçimlerinde de Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.