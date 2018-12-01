AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya Dinar'ı Ziyaret Etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, partisinin Dinar
ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Parti binasında düzenlenen programda Milletvekili Özkaya, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Özkaya, programda yaptığı konuşmada, 2019 yılının Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel seçimlerde Dinar ve Afyonkarahisar'ın tamamında başarılı olacaklarını, bütün partililerin ise canla başla çalışması gerektiğini belirtti.
Belediye başkan adayının kim olursa olsun diğer aday adayları birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğini aktaran Özkaya, "AK belediyecilik dediğimiz anlayışımızı sürdüreceğiz. Belediyelerimizi yeniden AK belediyecilik anlayışıyla buluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:03