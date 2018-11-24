AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'in Acı Günü

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
'in dün vefat eden abisi Mehmet Yurdunuseven, Afyonkarahisar'da defnedildi.
Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Mehmet Yurdunuseven için öğle namazına müteakiben İmaret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, taziyeleri kabul etti.
Burada Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu
tarafından cenaze namazı kılındı. Mehmet Yurdunuseven'in cenazesi, ardından Kocatepe
Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, AK Parti Mersin
Milletvekili Ali Cumhur Taşkın
, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, Demokrat Parti
(DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal
, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.
İbrahim Yurdunuseven,Milletvekili,Afyonkarahisar
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:15