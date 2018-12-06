AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan oldu. Peki, Savcı Sayan kimdir?

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilkokulu doğup büyüdüğü ilçede, ortaokulu Muş Malazgirt'te, Liseyi ise ise yine Ağrı Tutak'ta okumuştur.

SİYASİ HAYATINA CHP'DE BAŞLADI

Savcı Sayan, üniversite eğitimini İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi'nde tamamladı. Sayan, Pedagojik Formasyon alarak çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği yaptı. 12 Eylül darbe sürecinde kapatılan CHP Gençlik Kolları'nın 1996 yılında yeniden aktifleştirilmesinde önemli bir pay sahibi olan Sayan, Ağrı'da CHP il ve ilçe başkanlıklarında bulundu.

2015 YILINDA AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Savcı Sayan'ın Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmalarda bulunmuştur. Kadınların eğitimleri konusunda da çalışmalar yapan Sayan, 2015 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Milletvekili adayı oldu.

Savcı Sayan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı oldu.